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Тиликова Анна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Тиликов Платон Антонович

Отец ребёнка: Тиликов Антон Тимофеевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Тиликова Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Тиликов Антон Тимофеевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тиликов Василий Антонович

Отец ребёнка: Тиликов Антон Тимофеевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Тиликова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Тиликов Антон Тимофеевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1850

Дочь: Тиликова Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Тиликов Антон Тимофеевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиликов Антон Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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