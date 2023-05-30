Тиликова Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Тиликов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Тиликова Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Тиликов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тиликов Василий Антонович
Отец ребёнка: Тиликов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Тиликова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Тиликов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
?.01.1850
Дочь: Тиликова Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Тиликов Антон Тимофеевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно