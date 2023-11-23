Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Иванович

Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексей Иванович (ок. 1750 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Васса Федоровна (1753-?), дочь священника Федора Ивановича. Де... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Фёдорова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

Иван Алексеевич (1787 — ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. В 1827 году уволен за штат. Жена его Мавра Яковлевна (178... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1793

Сын: Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

Смерть
Неизвестно

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