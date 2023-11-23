Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексей Иванович (ок. 1750 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Васса Федоровна (1753-?), дочь священника Федора Ивановича. Де... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Фёдорова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
Иван Алексеевич (1787 — ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. В 1827 году уволен за штат. Жена его Мавра Яковлевна (178... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1793
Сын: Пётр Алексеев
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
Смерть
Неизвестно