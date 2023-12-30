Обрядина Марья Стафеевна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Сын: Игнатьев Самойло Яковлевич
Отец ребёнка: Игнатьев Яков Кирилович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Игнатьев Михайло Яковлевич
Отец ребёнка: Игнатьев Яков Кирилович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Игнатьева Мелания Яковлевна
Отец ребёнка: Игнатьев Яков Кирилович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Игнатьев Яков Кирилович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Игнатьев Ларион Яковлевич
Отец ребёнка: Игнатьев Яков Кирилович
Смерть
Неизвестно