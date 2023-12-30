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Обрядина Марья Стафеевна

Место рождения

Сосновка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Яков Кирилович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Игнатьев Самойло Яковлевич

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Кирилович

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Игнатьев Михайло Яковлевич

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Кирилович

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Игнатьева Мелания Яковлевна

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Кирилович

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Игнатьев Фока Яковлевич

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Кирилович

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Игнатьев Ларион Яковлевич

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Кирилович

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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