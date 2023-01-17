Худяковская (Чанчина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудяковская (Чанчина) Валентина

Худяковская (Чанчина) Валентина

avatar

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

03.02.1899

Дата смерти

03.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1899

Отец: Чанчин Степан

Мать: Счанчина Мария

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.12.1920

Сын: Худяковский Аркадий

Отец ребёнка: Худяковский Михаил

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.05.1923

Дочь: Кузнецова Елена

Отец ребёнка: Худяковский Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяковский Михаил

Смерть
03.02.1968
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close