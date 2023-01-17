Худяковская (Чанчина) Валентина
Место рождения
Дата рождения03.02.1899
Дата смерти03.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1899
Отец: Чанчин Степан
Мать: Счанчина Мария
Рождение ребёнка
31.12.1920
Сын: Худяковский Аркадий
Отец ребёнка: Худяковский Михаил
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.05.1923
Дочь: Кузнецова Елена
Отец ребёнка: Худяковский Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Худяковский Михаил
Смерть
03.02.1968
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область