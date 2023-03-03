Шалыгина Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти11.12.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шалыгин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Шалыгин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шалыгин Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Шалыгин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Шалыгин Михаил Сергеевич
Семискуль, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шалыгин Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Шалыгин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шалыгин Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1922