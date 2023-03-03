Шалыгина Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалыгина Екатерина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

11.12.1922

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шалыгин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Шалыгин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шалыгин Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Шалыгин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шалыгин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шалыгин Михаил Сергеевич

Семискуль, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шалыгин Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Шалыгин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалыгин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Шалыгин Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалыгин Михаил Сергеевич

Смерть
11.12.1922
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