Решетников Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетников Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1973

Отец: Решетников Николай Федорович

Мать: Решетникова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.08.1998

Дочь: Решетникова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Решетникова Оесана Алексеевна

Рождение ребёнка
04.03.2010

Сын: Решетников Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Решетникова Оесана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетникова Оесана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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