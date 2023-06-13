Решетников Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1973
Рождение ребёнка
06.08.1998
Дочь: Решетникова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Решетникова Оесана Алексеевна
Рождение ребёнка
04.03.2010
Сын: Решетников Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Решетникова Оесана Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана