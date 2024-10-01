Анисимов Владимир Павлович
Место рожденияг.Москва
Дата рождения28.06.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1942
Дочь: Груздева (Анисимова) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Анисимова (Чижикова) Алевтина Фирсовна
Рождение ребёнка
30.03.1965
Сын: Анисимов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Анисимова (Чижикова) Алевтина Фирсовна
Смерть
Неизвестно