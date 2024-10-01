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Анисимов Владимир Павлович

Место рождения

г.Москва

Дата рождения

28.06.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1922

Отец: Анисимов Павел Никитович

Мать: Анисимова (Ермолаева) Домна Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова (Чижикова) Алевтина Фирсовна

Рождение ребёнка
19.09.1942

Дочь: Груздева (Анисимова) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Анисимова (Чижикова) Алевтина Фирсовна

Рождение ребёнка
30.03.1965

Сын: Анисимов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Анисимова (Чижикова) Алевтина Фирсовна

Смерть
Неизвестно

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