Подымский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымский Дмитрий

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1946

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Кац Яков

Мать: Подымская Нина

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
Москва, город федерального значения Москва
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