Ускова-Пуртова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1964
Дата смерти25.07.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.03.1983
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1983
Сын: Усков Иван Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.1984
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 07.08.1988 и Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.2022