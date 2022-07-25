Ускова-Пуртова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова-Пуртова Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1964

Дата смерти

25.07.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.03.1983

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.1983

Сын: Усков Иван Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.1984

Сын: Усков Виктор Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 07.08.1988 и Неизвестно

Сын: Усков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.07.2022
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