Ламков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛамков Александр

Ламков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Ламков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ламкова Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Ламкова Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламков Александр Александрович

Мать ребёнка: Ламкова Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ёлка Александровна

Мать ребёнка: Ламкова Раиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ламкова Раиса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close