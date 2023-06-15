Ламков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Ламков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ламкова Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ламков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Ламкова Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ламков Александр Александрович
Мать ребёнка: Ламкова Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ёлка Александровна
Мать ребёнка: Ламкова Раиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ламкова Раиса Алексеевна
Смерть
Неизвестно