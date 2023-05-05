Иванов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1975

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1975

Отец: Иванов Александр

Мать: Кирик Валентина Николаевна

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