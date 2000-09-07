Марфина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1904

Дата смерти

07.09.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Лепкая Калерия Николаевна

Отец ребёнка: Марфин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
24.12.1930

Сын: Марфин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Марфин Александр Николаевич

Смерть
07.09.2000
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