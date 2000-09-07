Марфина Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1904
Дата смерти07.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Лепкая Калерия Николаевна
Отец ребёнка: Марфин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
24.12.1930
Сын: Марфин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Марфин Александр Николаевич
Смерть
07.09.2000