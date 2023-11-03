Лазарев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Андреева

Смерть
Неизвестно
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