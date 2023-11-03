Лазарев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Андреева
Смерть
Неизвестно