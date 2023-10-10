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Жабин Софрон Акимович

Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

03.01.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Жабин Аким Трофимович

Мать: Жабина Стефанида Кузьминична

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Жабин Игнатий Софронович

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
1807

Сын: Жабин Иван Софронович

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Жабин Павел Софронович

Мать ребёнка: Фёкла

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Жабин Прохор Софронович

Мать ребёнка: Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1860
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-1521, л.19об. В записи Софрон Якимович, 84 лет, от чахотки
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