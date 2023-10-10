Жабин Софрон Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти03.01.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жабина Евдокия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1860
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-1521, л.19об. В записи Софрон Якимович, 84 лет, от чахотки