Брунилина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брунилина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.1917

Дочь: Брунилин Таисия Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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