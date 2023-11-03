Анкушина Стефанида Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкушина Стефанида Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Иванова Ольга Феоктистова

Отец ребёнка: Анкушин Феоктист Яковлев

Рождение ребёнка
06.11.1839

Дочь: Матрона Феоктистова

Отец ребёнка: Анкушин Феоктист Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкушин Феоктист Яковлев

Смерть
Неизвестно
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