Анкушина Стефанида Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Иванова Ольга Феоктистова
Отец ребёнка: Анкушин Феоктист Яковлев
Рождение ребёнка
06.11.1839
Дочь: Матрона Феоктистова
Отец ребёнка: Анкушин Феоктист Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно