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Алгазин Яков Лукьянович

Место рождения

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

21.03.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1854

Отец: Алгазин Лукьян Макарович

Мать: Алгазина Авдотья Корниловна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Алгазин Афиноген Яковлевич

Мать ребёнка: Алгазина Анна Фёдоровна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина Анна Фёдоровна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Алгазин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Алгазина Анна Фёдоровна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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