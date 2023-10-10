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Двойникова Светлана Александровна

Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

10.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.19

Сын: Двойников Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Двойников Александр Михайлович

Рождение
10.03.1952

Отец: Цыганков Александр Степанович

Мать: Цыганкова Ираида Фоминична

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
28.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойников Александр Михайлович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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