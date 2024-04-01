Прокопец Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олексейчук (Прокопец) Наталья

Мать ребёнка: Прокопец Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина (Прокопец) Татьяна

Мать ребёнка: Прокопец Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козельская (Прокомец) Людмила

Мать ребёнка: Прокопец Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопец) Марина

Мать ребёнка: Прокопец Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопец Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1967

Дочь: Омарова (Прокопец) Елена Александровна

Мать ребёнка: Прокопец Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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