Прокопец Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олексейчук (Прокопец) Наталья
Мать ребёнка: Прокопец Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина (Прокопец) Татьяна
Мать ребёнка: Прокопец Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козельская (Прокомец) Людмила
Мать ребёнка: Прокопец Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прокопец) Марина
Мать ребёнка: Прокопец Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1967
Дочь: Омарова (Прокопец) Елена Александровна
Мать ребёнка: Прокопец Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно