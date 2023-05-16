Наумова Фёкла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Фёкла Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1907

Отец: Рыбкин Андрей

Мать: Рыбкина Наталья

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Наумов Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Герасимович

Смерть
Неизвестно
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