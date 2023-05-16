Наумова Фёкла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1907
Отец: Рыбкин Андрей
Мать: Рыбкина Наталья
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Наумов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Наумов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Наумов Алексей Герасимович
Смерть
Неизвестно