Головацкая (Добрякова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головацкая (Добрякова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добряков Василий Степанович

Мать: Добрякова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головацкий Виталий Тимофеевич

Отец ребёнка: Головацкий Тимофей

Южный, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головацкий Тимофей

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяка
Место жительства
Неизвестно
Южный, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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