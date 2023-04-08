Головацкая (Добрякова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Добряков Василий Степанович
Мать: Добрякова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головацкий Виталий Тимофеевич
Отец ребёнка: Головацкий Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головацкий Тимофей
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно