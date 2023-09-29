(Volkova) Sofiya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Volkova) Sofiya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1990

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1990

Отец: Volkov Anatoliy

Мать: Volkova Olga

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