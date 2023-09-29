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(Volkova) Sofiya
(Volkova) Sofiya
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.05.1990
Пол
Женский
Отец
Volkov Anatoliy
1960 г.р.
Мать
Volkova (Ломтев) Olga
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1990
Отец:
Volkov Anatoliy
Мать:
Volkova Olga
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