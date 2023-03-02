Грязных Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязных Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Грязных Иван

Мать: Егорова Федора

Бракосочетание
13.01.1796

Жена: Меркульева Ирина Герасимова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Грязнов Василий

Мать ребёнка: Меркульева Ирина Герасимова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Грязных Тихон

Мать ребёнка: Меркульева Ирина Герасимова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Грязных Фрол

Мать ребёнка: Меркульева Ирина Герасимова

Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Смерть
1836
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