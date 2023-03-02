Грязных Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Грязных Иван
Мать: Егорова Федора
Бракосочетание
13.01.1796
Рождение ребёнка
1798
Сын: Грязнов Василий
Мать ребёнка: Меркульева Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Грязных Тихон
Мать ребёнка: Меркульева Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Грязных Фрол
Мать ребёнка: Меркульева Ирина Герасимова
Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Смерть
1836