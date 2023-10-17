Казаринова Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1896 ст.
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Казаринов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
03.08.1897 ст.
Отец ребёнка: Казаринов Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно