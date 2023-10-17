Казаринова Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринова Александра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1896 ст.

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Казаринов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
03.08.1897 ст.

Сын: Казаринов Иван Иванович

Отец ребёнка: Казаринов Иван Гаврилович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Иван Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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