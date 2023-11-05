Фахрутдинова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинова Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.22

Дочь: Фахрутдинова Лиля Маратовна

Отец ребёнка: Фахрутдинов Марат Рашидович

Рождение
04.01.1983

Отец: Шевердов Сергей Валентинович

Мать: Шевердова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
08.09.2006

Дочь: Гущина Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Гущин Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахрутдинов Марат Рашидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреевна Яна

Отец ребёнка: Гущин Андрей Александрович

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