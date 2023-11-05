Фахрутдинова Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.22
Дочь: Фахрутдинова Лиля Маратовна
Отец ребёнка: Фахрутдинов Марат Рашидович
Рождение
04.01.1983
Рождение ребёнка
08.09.2006
Дочь: Гущина Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Гущин Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреевна Яна
Отец ребёнка: Гущин Андрей Александрович