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Чеснокова Екатерина Леонидовна
Чеснокова Екатерина Леонидовна
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Место рождения
Инта
, Инта, Республика Коми
Дата рождения
02.12.1975
Пол
Женский
Отец
Чесноков Леонид Иванович
1941 г.р.
Мать
Чеснокова (Савченко) Людмила Николаевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1975
Отец:
Чесноков Леонид Иванович
Мать:
Чеснокова Людмила Николаевна
Инта
, Инта, Республика Коми
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