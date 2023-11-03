Лепехин Георгий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лепехин Павел Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1866
Рождение ребёнка
06.03.1872
Мать ребёнка: Лепехина ? Агафья Федорова
Рождение ребёнка
13.03.1873
Мать ребёнка: Лепехина ? Агафья Федорова
Рождение ребёнка
06.09.1874
Сын: Лепехин Иван Егоров
Мать ребёнка: Лепехина ? Агафья Федорова
Рождение ребёнка
16.02.1876
Сын: Лепехин Павел Егоров
Мать ребёнка: Лепехина ? Агафья Федорова
Рождение ребёнка
04.02.1877
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Лепехина ? Агафья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Лепехин Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Лепехина ? Агафья Федорова
Смерть
Неизвестно