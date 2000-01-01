Билецкий Эдвард (Томаш) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билецкий Эдвард (Томаш)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 02.12.1977

Дочь: Билецкая Магдалена

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бяла Подласки
Рождение ребёнка
12.07.1979

Сын: Билецкий Мартин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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