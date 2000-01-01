Билецкий Эдвард (Томаш)
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 02.12.1977
Дочь: Билецкая Магдалена
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бяла Подласки
Рождение ребёнка
12.07.1979
Сын: Билецкий Мартин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно