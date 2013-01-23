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Григорьев Вадим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1990

Отец: Григорьев Александр Анатольевич

Мать: Григорьева Ольга Валентиновна

Бракосочетание
03.08.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.01.2013

Сын: Григорьев Павел Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.2015

Дочь: Григорьева Евгения Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.2022

Дочь: Григорьева Валерия Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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