Агрофена Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрофена Родионова

Агрофена Родионова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1772

Муж: Малафей Алексеев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1777

Сын: Косма Малафеев

Отец ребёнка: Малафей Алексеев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1782

Дочь: Анна Малафеева

Отец ребёнка: Малафей Алексеев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1787

Сын: Семен Малафеев

Отец ребёнка: Малафей Алексеев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1789

Дочь: Афимья Малафеева

Отец ребёнка: Малафей Алексеев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1791

Сын: Прокопий Малафеев

Отец ребёнка: Малафей Алексеев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Федотов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close