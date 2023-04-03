Агрофена Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1772
Муж: Малафей Алексеев
Рождение ребёнка
01.07.1777
Сын: Косма Малафеев
Отец ребёнка: Малафей Алексеев
Рождение ребёнка
19.07.1782
Дочь: Анна Малафеева
Отец ребёнка: Малафей Алексеев
Рождение ребёнка
28.08.1787
Сын: Семен Малафеев
Отец ребёнка: Малафей Алексеев
Рождение ребёнка
01.09.1789
Дочь: Афимья Малафеева
Отец ребёнка: Малафей Алексеев
Рождение ребёнка
02.07.1791
Сын: Прокопий Малафеев
Отец ребёнка: Малафей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Федотов
Смерть
Неизвестно