Матчина Антонина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1957
Сын: Гончаров Николай Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.06.1959
Дочь: Ефремова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Першин Иван
Рождение ребёнка
03.03.1967
Дочь: Володина Елена Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1968
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно