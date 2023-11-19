Матчина Антонина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матчина Антонина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.02.1957

Сын: Гончаров Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.06.1959

Дочь: Ефремова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Першин Иван

Рождение ребёнка
03.03.1967

Дочь: Володина Елена Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1968

Сын: Матчин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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