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Udeküll Madis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1871

Дата смерти

06.04.1918

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1871

Отец: Udeküll Jaan

Мать: Udeküll (Kirpson) Liisu

Рождение ребёнка
06.04.1902

Дочь: (Udeküll) Rosalie Elvine

Мать ребёнка: Udeküll (Peri) Juula

Рождение ребёнка
07.03.1907

Дочь: Udeküll (Udeküll) Ida-Alice

Мать ребёнка: Udeküll (Peri) Juula

Рождение ребёнка
07.08.1911

Сын: Udeküll Aleksander Rudolf

Мать ребёнка: Udeküll (Peri) Juula

Смерть
06.04.1918

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