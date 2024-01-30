Udeküll Madis
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1871
Дата смерти06.04.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1871
Отец: Udeküll Jaan
Мать: Udeküll (Kirpson) Liisu
Рождение ребёнка
06.04.1902
Дочь: (Udeküll) Rosalie Elvine
Мать ребёнка: Udeküll (Peri) Juula
Рождение ребёнка
07.03.1907
Дочь: Udeküll (Udeküll) Ida-Alice
Мать ребёнка: Udeküll (Peri) Juula
Рождение ребёнка
07.08.1911
Сын: Udeküll Aleksander Rudolf
Мать ребёнка: Udeküll (Peri) Juula
Смерть
06.04.1918