Замычкина (Яшина) Акилина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замычкина (Яшина) Акилина Семенова

Место рождения

д.Аксенок Богородского уезда Московской губернии

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1901

Муж: Замычкин Илья Никитин

Рождение ребёнка
15.06.1902

Сын: Замычкин Иоанн Ильич

Отец ребёнка: Замычкин Илья Никитин

Рождение ребёнка
21.05.1904

Дочь: (Замычкина) Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Замычкин Илья Никитин

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Замычкин) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Замычкин Илья Никитин

Рождение ребёнка
22.01.1908

Сын: Замычкин Григорий Ильич

Отец ребёнка: Замычкин Илья Никитин

Смерть
Неизвестно

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