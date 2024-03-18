Рыжова (Мамонтова) Ольга Пименовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1898 ст.
Сын: Рыжов Петр Иванович
Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1902 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1905 ст.
Дочь: (Рыжова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1906 ст.
Дочь: (Рыжова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1908 ст.
Дочь: (Рыжова) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.03.1911 ст.
Дочь: (Рыжова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1912 ст.
Дочь: (Рыжова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно