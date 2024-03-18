Рыжова (Мамонтова) Ольга Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Мамонтова) Ольга Пименовна

Место рождения

Синявка, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Синявка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1898 ст.

Сын: Рыжов Петр Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1899 ст.

Сын: Рыжов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1902 ст.

Сын: Рыжов Александр Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.03.1905 ст.

Дочь: (Рыжова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1906 ст.

Дочь: (Рыжова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1908 ст.

Дочь: (Рыжова) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1911 ст.

Дочь: (Рыжова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1912 ст.

Дочь: (Рыжова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.

Сын: Рыжов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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