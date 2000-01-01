Быкова (Быкова) Серафима Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Лидия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно