Быкова (Быкова) Серафима Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Быкова) Серафима Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Лидия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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