Колесова Авдотья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Колесова Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Колесов Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Колесов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Колесов Григорий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно