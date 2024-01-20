Колесова Авдотья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова Авдотья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Колесова Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Колесов Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Колесов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Колесов Григорий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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