Ухачева (Клочкова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухачева (Клочкова) Александра Николаевна

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Место рождения

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Клочков Николай Федоров

Мать: скрыто настройками приватности

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Ухачев Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухачев Алексей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухачев Алексей Тимофеевич

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