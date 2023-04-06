Ухачева (Клочкова) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1933
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Клочков Николай Федоров
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Ухачев Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ухачев Алексей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно