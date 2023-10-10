Смирнова (Захарова) Марья Капитоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.
Дочь: Рябинина Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Федорович
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Волосово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.09.1913 ст.
Дочь: Невлининова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Федорович
Смерть
Неизвестно