Смирнова (Захарова) Марья Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Захарова) Марья Капитоновна

Место рождения

Студенец, Пречистенская волость, Любимский уезд

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: Капитон

Мать: не указана

Студенец, Пречистенская волость, Любимский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.

Дочь: Рябинина Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Федорович

Студенец, Пречистенская волость, Любимский уезд
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Смирнов Федор Федорович

Волосово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.09.1913 ст.

Дочь: Невлининова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
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