Петрякова Агафья (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрякова Агафья (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Петр Никитович

Отец ребёнка: Петряков Никита

Лагерка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрякова) Пелагея Никитовна

Отец ребёнка: Петряков Никита

Лагерка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1901

Сын: Петряков Михаил Никитович

Отец ребёнка: Петряков Никита

Смерть
Неизвестно

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