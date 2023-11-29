Петрякова Агафья (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петряков Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрякова) Пелагея Никитовна
Отец ребёнка: Петряков Никита
Рождение ребёнка
14.09.1901
Сын: Петряков Михаил Никитович
Отец ребёнка: Петряков Никита
Смерть
Неизвестно