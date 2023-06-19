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???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1745 г.р.
Около 1758 г.р.

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Семион Иванович

Отец ребёнка: Иван

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Антип Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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