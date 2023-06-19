???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Семион Иванович
Отец ребёнка: Иван
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Антип Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно