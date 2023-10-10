Барулин Николай Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарулин Николай Герасимович

Барулин Николай Герасимович

Место рождения

Теребуш, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барулин Герасим

Мать: Бой-Баба -

Теребуш, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барулин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Барулина Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барулин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Барулина Матрена Ивановна

Теребуш, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровушкина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Барулина Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барулин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Барулина Матрена Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close