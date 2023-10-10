Барулин Николай Герасимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барулин Герасим
Мать: Бой-Баба -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Барулина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барулин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Барулина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровушкина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Барулина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барулин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Барулина Матрена Ивановна