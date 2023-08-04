Ладыгина (Медведева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Медведева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1887

Муж: Ладыгин Иван Григорьевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка. лист 277-278 Поручители: Перов АС, Ладыгин Василий Григорьев, Зубов АС, Медведев ФИ
Место жительства
До 1887
Луковец, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.03.1889

Сын: Ладыгин Герасим Иванович

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Григорьевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 709 (1889) - с Никольское, Александровка, Гавриловка, Добринка Восприемник: Можарова ДА
Рождение ребёнка
01.10.1890

Сын: Ладыгин Петр Иванович

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Григорьевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 745 (1890) – Новоспасское, Добринка, Александровка Лист 97 Восприемники: Васюкин Николай Петров, Можарова Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
06.10.1891

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Григорьевич

Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1891) - д Камардиновка
Рождение ребёнка
01.11.1893

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Григорьевич

Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1893) - д Камардиновка
Бракосочетание
30.08.1895

Муж: Райков Митрофан Александрович

Новомихайловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 953 (1895) 30 августа, лист 96 оборотная сторона, лист 97 Райков МА, 33 г, 2-ой брак, с.Ново-Михайловка + Ладыгина (Медведева) АИ, 25 л, 2-ой брак. Поручители: Райков ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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