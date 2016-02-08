Бабенко Ксения Витальевнп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко Ксения Витальевнп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.2016

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2016

Отец: Бабенко Виталий Леонидович

Мать: Бабенко Дарья

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