Егорова Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

22.09.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Знаменка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Илья Семенов

Смерть
22.09.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от родов

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