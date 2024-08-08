Егорова Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти22.09.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Знаменка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Илья Семенов
Смерть
22.09.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от родов