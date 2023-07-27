Огарков Антон Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1888
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 85... Показать все
Место жительства
Около 1888
Смерть
Неизвестно