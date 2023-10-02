Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Иван Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Рождение ребёнка
1815
Рождение ребёнка
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламонида Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Андреева
Мать ребёнка: Саламонида Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламонида Петрова
Смерть
После 1811