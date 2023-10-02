Андрей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Иванов

Андрей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иван Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламонида Петрова

Рождение ребёнка
1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламонида Петрова

Рождение ребёнка
1821

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламонида Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламонида Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Андреева

Мать ребёнка: Саламонида Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламонида Петрова

Смерть
После 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close