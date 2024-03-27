Сабитов Атаулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабитов Атаулла

Место рождения

д.Сатлык, 1-Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сатлык, 1-Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1916

Дочь: Ихсанова Рабига Атаулловна

Мать ребёнка: Сабитова ?

д.Сатлык, 1-Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабитова ?

д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабитов Лутфулла Атауллович

Мать ребёнка: Сабитова ?

д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минсулу Атаулловна

Мать ребёнка: Сабитова ?

д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьям Атаулловна

Мать ребёнка: Сабитова ?

д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубаржат Атаулловна

Мать ребёнка: Сабитова ?

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райся Атаулловна

Мать ребёнка: Сабитова ?

д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зулейха Атаулловна

Мать ребёнка: Сабитова ?

д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
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