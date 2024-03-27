Сабитов Атаулла
Место рожденияд.Сатлык, 1-Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д.Сатлык, 1-Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1916
Дочь: Ихсанова Рабига Атаулловна
Мать ребёнка: Сабитова ?
д.Сатлык, 1-Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сабитова ?
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабитов Лутфулла Атауллович
Мать ребёнка: Сабитова ?
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минсулу Атаулловна
Мать ребёнка: Сабитова ?
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьям Атаулловна
Мать ребёнка: Сабитова ?
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубаржат Атаулловна
Мать ребёнка: Сабитова ?
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райся Атаулловна
Мать ребёнка: Сабитова ?
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зулейха Атаулловна
Мать ребёнка: Сабитова ?
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР