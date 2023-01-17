Унхеев Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Унхеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Унхеева Людмила Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унхеев Василий Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унхеев Владимир Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Унхеева Светлана Трофимовна
Мать ребёнка: не указана