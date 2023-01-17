Унхеев Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унхеев Трофим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Унхеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унхеев Борис Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Унхеева Людмила Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унхеев Василий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унхеев Владимир Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Унхеева Светлана Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Иркутская область
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