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Ревякин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.94

Дочь: Котова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Ревякина Наталья Евгеньевна

Рождение
18.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.06.1993

Жена: Ревякина Наталья Евгеньевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
30.08.1999

Сын: Ревякин Никита Андреевич

Мать ребёнка: Ревякина Наталья Евгеньевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
21.01.2009

Сын: Ревякин Илья Андреевич

Мать ребёнка: Ревякина Наталья Евгеньевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
15.10.2014

Дочь: Ревякина Полина Андреевна

Мать ребёнка: Ревякина Наталья Евгеньевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Катерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

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