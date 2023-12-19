Ревякин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.94
Дочь: Котова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Ревякина Наталья Евгеньевна
Бракосочетание
14.06.1993
Рождение ребёнка
30.08.1999
Мать ребёнка: Ревякина Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
21.01.2009
Мать ребёнка: Ревякина Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.10.2014
Дочь: Ревякина Полина Андреевна
Мать ребёнка: Ревякина Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Катерина Андреевна