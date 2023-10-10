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Пальмова Александра Андреевна

Место рождения

Новосельское, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

1910 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Клукин Андрей Васильевич

Мать: не указана

Новосельское, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1907

Муж: Пальмов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пальмова Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Пальмов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Пальмов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Пальмов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пальмов Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно
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