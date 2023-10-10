Пальмова Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Клукин Андрей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пальмова Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Пальмов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Пальмов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Пальмов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пальмов Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно